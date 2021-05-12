يوسف الحسيني: فلسطين الدولة الوحيدة المحتلة على الكرة الأرضية

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الأرض الوحيدة المحتلة على الكرة الأرضية هي الأراضي الفلسطينية، معقبً: "يا لخيبة الأمل".



وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" أن المزايدة على الدور المصري في حل القضية الفلسطينية غير مقبول، لأن مصر أكبر دولة قدمت تضحيات ومساعدات لفلسطين.



ولفت إلى أن فلسطين في حاجة إلى موقف عربي فعال، وان يعلم العرب بأنهم أقوياء وليس ضعفاء، خاصة أن العالم الغربي يلهث من أجل الاستثمار في الثروات العربية أو استخدام التراكمات المالية الخليجية.

