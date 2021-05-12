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يوسف الحسيني: تصريحات البابا تواضروس تؤكد بأن فلسطين قضية كل العرب

الأربعاء 12/مايو/2021 - 09:59 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق الإعلامي يوسف الحسيني، على تأكيد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يؤكد على ملكية الكنيسة الأرثوذكسية لدير السلطان بالقدس.

وقال "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مسار الأربعاء،: "تصريحات البابا تواضروس تؤكد بأن القضية الفلسطينية ليس قضية المسلمين واليهود، وليست قضية المسلمين والمسيحين ولكنها قضية العرب".

وتابع أن البابا أكد بأن الكنيسة تملك الوثائق التي تؤكد لملكية دير السلطان بالقدس، وبأنها ستستلك كل السبل القانونية إلى أن تستعيد هذا الدير المغتصب.

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