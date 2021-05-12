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تعقد انضمام نجم ريال مدريد إلى ميلان

الأربعاء 12/مايو/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن مستقبل الإسباني لوكاس فاسكيز نجم ريال مدريد الإسباني الذي ينتهي عقده مع الملكي في نهاية الموسم الحالي مازال مثيرا للجدل.

وأفادت شبكة سكاي إيطاليا بأن ميلان الإيطالي تواصل مع النجم الإسباني من أجل مناقشة إمكانية الإنضمام إليهم عقب نهاية عقده.

وأكدت الشبكة الإيطالية أن فاسكيز أبدى ترحيبه للإنضمام إلى النادي الإيطالي ومع ذلك يبدو أن إنتقاله إلى الروسونيري معقد للغاية بسبب طلباته.

وأوضحت الشبكة الإيطالية أن فاسكيز البالغ من العمر 29 عاماً يرغب في الحصول على راتب يبلغ قدره 7 ملايين يورو سنوياً ولكن ميلان ليس على إستعداد لتحمل هذا الراتب.

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