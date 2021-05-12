Advertisements

التحقيق مع الإرهابي صقر قاتل الشهيد ماجد عبد الرازق..الحلقة الـ30 من مسلسل "الاختيار2"

الأربعاء 12/مايو/2021 - 10:14 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
التحقيق مع الإرهابي صقر قاتل الشهيد ماجد عبد الرازق..الحلقة الـ30 من مسلسل الاختيار2
بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ30 من مسلسل "الاختيار2"، وشهدت بدايتها قبض زكريا يونس، على أحد الإرهابيين والذي يدعى "صقر" المنضمين إلى عناصر الإخوان وتم تدريبه في السودان ويجسد دوره أحمد كيلاني.

وحقق زكريا يونس معه، وكشف عن كل شئ، وكيف تم تدريبه، وهدد "يونس" قائلا أنه توجد لديهم طرق أخرى غير الدم للإنتقام من الشرطة، وأنه لم يندم على ما فعله.

وشهدت الحلقة فيديوهات حقيقية لـ"صقر" وهو يسرد بدايته في الإنضمام للجماعة الإرهابية، كما شهدت فيديو لأحد الضباط المواجهين لهذا الإرهابي وهو يحكي ما حدث مع الشهيد ماجد عبد الرازق.


مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر اخبار الفجر الفني احمد حلاوة

أخبار تهمك

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يحصل على توقيع صفقة المُنقذ بنجاح

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ يومين

برشلونة يجدد عقد نجم الفريق بشرط جزائي 500 مليون يورو

منذ 19 دقيقة

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يستقر على رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ يومين

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد لـ 4 سنوات

منذ حوالي 6 ساعات

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ حوالي 14 ساعة

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب جائحة كورونا.. تعرف على قائمة الممنوعات في عيد الفطر

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

إنجي المقدم زوجة كريم عبد العزيز.. ومحمد فراج مفاجأة في الحلقة الأولى من "الاختيار 2"

هادي الجيار يفاجئ الجمهور بدوره في "الاختيار 2" قبل وفاته

الحلقة السادسة من "الاختيار 2" تمهد لعملية كرداسة 24 سبتمبر 2013

زكريا يونس يقبض على أحد قادة عناصر الإخوان..الحلقة الـ11 من "الاختيار2"

زكريا يونس يصل لأهم مخطط للعمليات الإرهابية..انتهاء الحلقة الـ16 من "الاختيار2"

"قسم الطالبية".. بدء الحلقة الـ17 من مسلسل "الاختيار2"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:43 م

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

07:30 م

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

09:30 ص

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

02:18 ص

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق