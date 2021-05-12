التحقيق مع الإرهابي صقر قاتل الشهيد ماجد عبد الرازق..الحلقة الـ30 من مسلسل "الاختيار2"

بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ30 من مسلسل "الاختيار2"، وشهدت بدايتها قبض زكريا يونس، على أحد الإرهابيين والذي يدعى "صقر" المنضمين إلى عناصر الإخوان وتم تدريبه في السودان ويجسد دوره أحمد كيلاني.



وحقق زكريا يونس معه، وكشف عن كل شئ، وكيف تم تدريبه، وهدد "يونس" قائلا أنه توجد لديهم طرق أخرى غير الدم للإنتقام من الشرطة، وأنه لم يندم على ما فعله.



وشهدت الحلقة فيديوهات حقيقية لـ"صقر" وهو يسرد بدايته في الإنضمام للجماعة الإرهابية، كما شهدت فيديو لأحد الضباط المواجهين لهذا الإرهابي وهو يحكي ما حدث مع الشهيد ماجد عبد الرازق.





مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

