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بقيادة النصيري.. إشبيلية يتخطي عقبة فالنسيا في الليجا الإسبانية

الأربعاء 12/مايو/2021 - 10:16 م
بوابة الفجر
وكالات
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حافظ إشبيلية على آماله الضئيلة في المنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والصعب 1 - صفر على ضيفه فالنسيا يوم الأربعاء في المرحلة السادسة والثلاثين للمسابقة.

وارتفع رصيد إشبيلية إلى 74 نقطة في المركز الرابع، بفارق ثلاث نقاط خلف أتلتيكو مدريد (المتصدر)، قبل خوض الفريق الأندلسي مباراتيه الأخيرتين في المسابقة هذا الموسم، علما بأن أتلتيكو سيواجه ضيفه ريال سوسييداد في وقت لاحق بالمرحلة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد فالنسيا عند 39 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتقمص النجم المغربي يوسف النصيري دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف إشبيلية الوحيد في الدقيقة 66، ليقود الفريق لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين.

وكان إشبيلية قد خسر صفر - 1 أمام ضيفه أتلتيك بلباو، قبل أن يتعادل 2 - 2 مع مضيفه ريال مدريد (حامل اللقب) في مباراتيه الأخيرتين بالمسابقة.

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