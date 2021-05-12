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ياسمين رئيس تتزوج من سريّة وتعود للحارة في ملوك الجدعنة

الأربعاء 12/مايو/2021 - 10:17 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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انتصرت فاتن حرفوش (ياسمين رئيس) في الحلقة الأخيرة من مسلسل ملوك الجدعنة، وعادت إلى حارتها بعدما قتلت شقيقتها عواطف زوجها، وقالت للحارة كلها بأن فاتن حرفوش بريئة وشريفة، لتترك فاتن عملها في الكوافير، وتعود إلى الحارة حيث محلها وشقتها وتبدأ العمل عليها من جديد.

وتفاجئت فاتن بعودة سريّة إليها بينما هي تعمل في المحل، ليتأسف لها على ظلمه، ويطلب منها مسامحته، ويخبرها بأن عهد الشقاء قد انتهى، ولتبكي فاتن حرفوش في حضنه، وتوافق على الزواج منه، خاصةً بعدما تأكدت بأنه أخذ حقها من كل من ظلموها، وتنتصر في النهاية قصة الحب بين فاتن وسريّة.

ويُعرض مسلسل ملوك الجدعنة على قناة mbc مصر في تمام الساعة 1 ظهرًا و7 مساءً و12:30 منتصف الليل، وأيضًا على منصة شاهد vip.

ويشارك ياسمين رئيس في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.

ياسمين رئيس هي نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست مؤخرًا في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف بلاش تبوسني، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا المحاضرة الأخيرة والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات، تعاونت مع النجم أحمد حلمي في صنع في مصر، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم فتاة المصنع، قدمت ياسمين العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث وعرض خاص، وتنتظر حاليًا إطلاق فيلمها قمر 14 قريبًا

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