الحلقة الـ30 من مسلسل "الاختيار2" تشهد تسجيلات حقيقة لزوجة الشهيد محمد مبروك

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "الاختيار2"، تسجيلات حقيقية لزوجة الشهيد محمد مبروك والتي تحدثت عن تفاصيل استشهاده كما ظهرت في مسلسل "الاختيار2".



و رصدت الحلقة مشاهد حقيقية من جنازة الشهيد ماجد عبد الرازق، وشهدت مشاهد حقيقية لأحد أقارب "عبد الرازق" وهو طالب في كلية الشرطة، أثناء احتفالية عيد الشرطة الـ68، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير كرارة.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

