Advertisements

أسعار النفط تصعد لأعلى مستوى في 8 أسابيع

الأربعاء 12/مايو/2021 - 10:36 م
بوابة الفجر
Advertisements

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في ثمانية أسابيع الأربعاء 12 مايو بعد أن أظهرت بيانات هبوطا حادا في صادرات الخام الأميركية وعلامات على تعاف اقتصادي سريع وتوقعات متفائلة للطلب على الطاقة.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 77 سنتا، أو 1.1%، لتسجل عند التسوية 69.32 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 80 سنتا، أو 1.2%، لتبلغ عند التسوية 66.08 دولار للبرميل.

وذلك هو أعلى مستوى إغلاق لبرنت منذ 11 مارس وللخام الأمريكي منذ الخامس من الشهر نفسه.

وأظهرت بيانات حكومية أن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام هبطت الأسبوع الماضي إلى حوالي 1.8 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2018 .

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري إن الطلب على النفط يتجاوز بالفعل المعروض وإن العجز من المتوقع أن يتسع حتى إذا زادت إيران الصادرات.

وبالمثل، تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الثلاثاء بتوقعات لتعاف قوي في الطلب العالمي على النفط في 2021، قائلة إن النمو في الصين والولايات المتحدة سيطغى على تأثير أزمة فيروس كورونا في الهند.

أخبار تهمك

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ يومين

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ يومين

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

برشلونة يجدد عقد نجم الفريق بشرط جزائي 500 مليون يورو

منذ ثلث ساعة

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ حوالي 21 ساعة

برشلونة يحصل على توقيع صفقة المُنقذ بنجاح

منذ حوالي 7 ساعات

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ حوالي 14 ساعة

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

منذ ساعة و نصف

الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب جائحة كورونا.. تعرف على قائمة الممنوعات في عيد الفطر

منذ حوالي 11 ساعة

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد لـ 4 سنوات

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:43 م

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

07:30 م

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

09:30 ص

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

02:18 ص

برشلونة يجدد عقد نجم الفريق بشرط جزائي 500 مليون يورو

10:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق