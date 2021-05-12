أسعار النفط تصعد لأعلى مستوى في 8 أسابيع





ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في ثمانية أسابيع الأربعاء 12 مايو بعد أن أظهرت بيانات هبوطا حادا في صادرات الخام الأميركية وعلامات على تعاف اقتصادي سريع وتوقعات متفائلة للطلب على الطاقة.





وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 77 سنتا، أو 1.1%، لتسجل عند التسوية 69.32 دولار للبرميل.





وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 80 سنتا، أو 1.2%، لتبلغ عند التسوية 66.08 دولار للبرميل.





وذلك هو أعلى مستوى إغلاق لبرنت منذ 11 مارس وللخام الأمريكي منذ الخامس من الشهر نفسه.





وأظهرت بيانات حكومية أن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام هبطت الأسبوع الماضي إلى حوالي 1.8 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2018 .





وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري إن الطلب على النفط يتجاوز بالفعل المعروض وإن العجز من المتوقع أن يتسع حتى إذا زادت إيران الصادرات.





وبالمثل، تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الثلاثاء بتوقعات لتعاف قوي في الطلب العالمي على النفط في 2021، قائلة إن النمو في الصين والولايات المتحدة سيطغى على تأثير أزمة فيروس كورونا في الهند.