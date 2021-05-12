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تفاصيل جديدة حول اكتشاف 250 مقبرة ذات طراز مختلف بسوهاج

الأربعاء 12/مايو/2021 - 10:27 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف محمد عبد البديع، رئيس الإدارة المركزية لأثار مصر العليا، تفاصيل اكتشاف 250 مقبرة ذات طراز مختلف بجبانة الحامدية شرق سوهاج.

وقال "عبد البديع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، أن أهمية هذا الكشف تتمثل في أنه تحقق في سوهاج، خاصة أن أول شعاع للمسيحية بدأ في سوهاج، وهذا يكشف أهمية الكشف الأثري الجديد الذي حدث في منطقة تاريخية مظلمة إلى حد كبير.

وأشار إلى أن الاكتشافات التي تحققت خلال آخر 5 سنوات كبيرة للغاية سواء من حيث الكم أو النوع، وهذا يدل على أن مصر لا تنضب في الاثار، معقبًا: "مصر كلها عبارة عن منطقة أثرية".

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