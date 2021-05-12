Advertisements

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز فى ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا

الأربعاء 12/مايو/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمواجهة المرتقبة، التي ستجمعه مع فريق صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم والتي يحمل لقبها الفريق الأحمر.

موعد مواجهة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي

وتأهل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، إلى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى التي شهدت صعود سيمبا التنزاني كمتصدر.

تقام مباراة الأهلي وصن داونز يوم 15 مايو المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ويقام اللقاء في القاهرة .


أخبار تهمك

تعرف على المرشحين لخلافة أروابارينا لقيادة تدريب بيراميدز

منذ يومين

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ يومين

بسبب جائحة كورونا.. تعرف على قائمة الممنوعات في عيد الفطر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يستقر على رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

برشلونة يحصل على توقيع صفقة المُنقذ بنجاح

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد لـ 4 سنوات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

منذ ساعة و 26 دقيقة

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ يومين

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:43 م

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

07:30 م

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

09:30 ص

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

02:18 ص

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق