موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز فى ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا





يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمواجهة المرتقبة، التي ستجمعه مع فريق صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم والتي يحمل لقبها الفريق الأحمر.





موعد مواجهة الأهلي ضد صن داونز الجنوب إفريقي





وتأهل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، إلى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الأولى التي شهدت صعود سيمبا التنزاني كمتصدر.





تقام مباراة الأهلي وصن داونز يوم 15 مايو المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ويقام اللقاء في القاهرة .







