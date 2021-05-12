تسجيلات حقيقية لشهود و عناصر هامة لتفاصيل العمليات الإرهابية في الحلقة الـ30 من "الاختيار2"

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "الاختيار2" تسجيلات حقيقية لعمدة منطقة عرب شركس، يوم 19 مارس، كما شهدت اعترافات أحد المنضمين لمؤسسة تنظيم أجناد مصر الذي أسسها همام عطية.



ورصدت الحلقة تسجيلات حقيقة لأحد شهود حادث تفجير أمام قسم الشرطة بالطالبية، حيث قالت أنها تسكن أمام القسم ورأت ما حدث بالتفصيل.



و أذاع المسلسل إعتراف أحد الإرهابيين المشاركين في تفجير أمام جامعة القاهرة.



ورصدتا تسجيلات مع اللواء المتقاعد محمد حلمي حيث كشف عن تفاصيل معركة الواحات، وكشف احد الجنود المشاركين في هذه المعركة عن ما حدث بالتفصيل.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

