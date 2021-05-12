Advertisements

مذيع بريطاني يعلن بالخطأ وفاة الملكة إليزابيث على الهواء (فيديو)

الأربعاء 12/مايو/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
Advertisements
 
قام مذيع بريطاني، عن طريق الخطأ باعلان وفاة الملكة إليزابيث على الهواء مباشرة، خلال إحدى الحلقات.

وأعلن "ألاستير كامبيل" مذيع برنامج Good Morning Britain وفاة الملكة إليزابيث عن طريق الخطأ في حلقة، اليوم الأربعاء، أثناء لقاء عبر الفيديو مع الممثل "فيني جونز".

وفي الفيديو يمكن سماع المذيع وهو يقول:"تحدثنا كثيرًا عن الأمير فيليب بعد وفاة الملكة إليزابيث" أثناء حديثه مع الممثل.

وبعدها تدارك المذيع "ألاستير" الموقف بعد بضع دقائق وقطع الحديث معتذرًا، وقال:"أيمكنني أن أقول شيئًا، أعتقد أنني ربما أعلنت وفاة الملكة عن طريق الخطأ، وقصدت الأمير فيليب بالطبع".

وبدأت الملكة إليزابيت الثانية أول مهمة رسمية لها منذ وفاة الأمير فيليب، أمس الثلاثاء، من خلال إلقاء خطاب بمناسبة الافتتاح الرسمي لـ " مجلس اللوردات"، وهو الغرفة العليا في برلمان المملكة المتحدة.

 

أخبار تهمك

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يستقر على رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد لـ 4 سنوات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ يومين

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ يومين

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

منذ ساعة و نصف

الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ حوالي 21 ساعة

برشلونة يحصل على توقيع صفقة المُنقذ بنجاح

منذ حوالي 7 ساعات

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يجدد عقد نجم الفريق بشرط جزائي 500 مليون يورو

منذ ثلث ساعة

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب جائحة كورونا.. تعرف على قائمة الممنوعات في عيد الفطر

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:43 م

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

07:30 م

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

09:30 ص

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

02:18 ص

برشلونة يجدد عقد نجم الفريق بشرط جزائي 500 مليون يورو

10:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق