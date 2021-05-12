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الحلقة الأخيرة من "نسل الأغراب" إعدام غفران وعساف

الأربعاء 12/مايو/2021 - 10:41 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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انتهت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل "نسل الأغراب" للفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة، ودارت الأحداث حول ذهاب"جليلة" مي عمر إلى سرايا "عساف" ومعها بندقية، لكنها لم تجده، وتترك له رسالة مع "مسعد"، أنها لن تترك ثأرها أو ثأر أبنائها، ثم تتجه إلى سرايا "غفران" وترفع البندقية في وجهه، وتسأله عن كيفية استطاعته لقتل "حمزة" أحمد مالك الذي تربى في حضنه وكان يعتبره والده، فيخبرها غفران بأن لها عنده أكثر من ثأر حيث أنه من قتل ابنها "حمزة"، وأخيها "علي"، ووالدها.

فتدخل شامية وتدفع جليلة فتسقط البندقية منها، فيرفعها في وجهها، لكن والدته تمنعه وتأمرها أن تغادر السرايا.

يتجه "عساف"أحمد السقا إلى "حسيب"إدوارد لكي يأخذ بثأره منه، حيث أنه كان السبب في طلاق "جليلة" منه أثناء حبسه، فيقوم بشنقه، فتدخل والدته سلوى عثمان عليه، وتراه وهو مشنوقًا، فتصرخ وتنهار من البكاء.

تلجأ "جليلة" لـ"غجر زلط" لكي يساعدونها في الثأر من "عساف" و"غفران"، وبالفعل يتجهوا إلى سرايا "غفران"أمير كرارة، ويقوموا بحرقها، لكنه يتمكن من الهرب، ويتجه بعدها لسرايا "عساف"، ويقوم بالإعتداء عليه، وفي تلك اللحظة يصل غجر زلط ويقوموا بإشعال النيران في حديقة القصر، ثم تصل الشرطة وتتمكن من إلقاء القبض عليهم لكي يتم تنفيذ حكم الإعدام فيهم.



مسلسل نسل الأغراب تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى

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