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الكشف عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 12/مايو/2021 - 10:43 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الأربعاء، أن الحكم الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز سيقود أول نهائي له في دوري أبطال أوروبا عندما يلتقي تشيلسي مع مانشستر سيتي في 29 مايو الحالي.

وشارك الحكم البالغ عمره 44 عاما كحكم رابع في نهائي 2019 بين ليفربول وتوتنهام هوتسبير، وأدار ماتيو لاهوز ست مباريات في دوري الأبطال هذا الموسم، بينها ذهاب دور الثمانية بين بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان.

وسيساعده طاقم إسباني مكون من باو سيبريان ديفيز وروبرتو دياز بيريز ديل بالومار، وسيشارك ماتيو لاهوز أيضا في إدارة مباريات بطولة أوروبا هذا العام.

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