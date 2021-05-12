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"أدنوك" الإماراتية تنضم إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة

الأربعاء 12/مايو/2021 - 11:44 م
بوابة الفجر
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أعلنت "أدنوك للتوزيع" اليوم عن إدراجها ضمن مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة اعتبارًا من 27 مايو 2021 وذلك بعد أن استوفت جميع شروط الإدراج.

وبذلك ستصبح "أدنوك للتوزيع" ضمن الشركات التسع الإماراتية المدرجة في مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة الذي يحظى باهتمام واسع من مستثمرين مؤسسين دوليين، الأمر الذي من شأنه أن يجعل أسهم أدنوك للتوزيع جاذبة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ويسهم في تنوع قاعدة مستثمري الشركة.

  وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع :" إن انضمامنا إلى مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة يعد علامة فارقة في مسيرة شركة أدنوك للتوزيع، ويدل الإدراج على قدرة الشركة على النمو، ويعكس قوة ومرونة أدائها منذ الطرح العام الأولي لأسهمها، نحن مستمرون في مسيرتنا الهادفة لتحقيق عوائد مجزية ومستقرة إلى جانب توسيع قاعدة مستثمرينا لتشمل المزيد من المستثمرين الدوليين".

  وكانت شركة أدنوك قد أكملت في سبتمبر 2020 عملية طرح خاص لـ 1.25 مليار من أسهم شركة أدنوك للتوزيع بقيمة مليار دولار على مستثمرين مؤسسيين لتصل نسبة التداول الحر للشركة الى 20% من إجمالي أسهمها.

ويعد ذلك الطرح بمثابة أكبر عملية طرح من نوعها لشركة عامة مدرجة في سوق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد استفادت الشركة من إقبال المساهمين الكبير على أسهم أدنوك للتوزيع، والذي يرجع إلى العوائد المجزية لأسهمها. كما أدت عملية الطرح إلى توسيع قاعدة مستثمري الشركة وتحقيق سيولة أكبر لأسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

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