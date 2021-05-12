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وعاظ الأزهر يؤدون صلاة وخطبة العيد من 1580 مسجدا بمدن ومراكز محافظات الجمهورية

الأربعاء 12/مايو/2021 - 10:51 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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يشارك وعاظ الأزهر الشريف في أداء صلاة وخطبة عيد الفطر المبارك في نحو ١٥٨٠ مسجدًا في مختلف مراكز ومدن محافظات الجمهورية غدًا الخميس، وذلك بالتنسيق مع مديريات الأوقاف بالمحافظات.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد إن هذا التعاون يأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة توحيد الجهود التوعوية المبذولة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية بما يحقق دور المؤسسات الدينية في نشر التوعية بين الناس.

أضاف عيّاد أن الخطب تركز على حث الناس على فضائل الأعمال، وبيان فضل العطاء والبذل، وبيان الأثر الكبير للتكافل الاجتماعي في الحفاظ على قوة المجتمع وسلامته من الأحقاد والضّغائن والتّحاسد، بالإضافة إلى استحضار معانى التعاون والبناء والعفو والتسامح فيما بينهم خصوصًا في مثل هذه المواسم الدينية.

أوضح عيّاد أن خطبة العيد سوف تركز أيضًا على دعوة الناس لضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحماية أنفسهم وحماية غيرهم من هذا الوباء، خاصة وأن الحفاظ على النفس مقصد مهم من مقاصد الشريعة الإسلامية.

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