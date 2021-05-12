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برشلونة يجدد عقد نجم الفريق بشرط جزائي 500 مليون يورو

الأربعاء 12/مايو/2021 - 10:52 م
بوابة الفجر
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أعل نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم تحديد عقد نجمه اليوم الأربعاء وذلك حتى نهاية يونيو 2024.

وأعلن النادي الكتالوني مساء اليوم الأربعاء أن العقد الجديد لنيكو جونزاليس /19 عاما/ يتضمن بند تخارج بقيمة 500 مليون يورو، وهي قيمة تزيد بمقدار 100 مليون يورو عن بند التخارج الخاص بعقد الموهبة انسو فاتي/18 عاما/ الذي يستمر حتى 2022.

تجدر الإشارة إلى ان لاعب خط الوسط جونزاليس يلعب حتى الآن ضمن صفوف برشلونة ب، وهو ابن النجم السابق فران لاعب ديبورتيفو السابق.

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