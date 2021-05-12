برشلونة يجدد عقد نجم الفريق بشرط جزائي 500 مليون يورو

أعل نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم تحديد عقد نجمه اليوم الأربعاء وذلك حتى نهاية يونيو 2024.





وأعلن النادي الكتالوني مساء اليوم الأربعاء أن العقد الجديد ل نيكو جونزاليس /19 عاما/ يتضمن بند تخارج بقيمة 500 مليون يورو، وهي قيمة تزيد بمقدار 100 مليون يورو عن بند التخارج الخاص بعقد الموهبة انسو فاتي/18 عاما/ الذي يستمر حتى 2022.





تجدر الإشارة إلى ان لاعب خط الوسط جونزاليس يلعب حتى الآن ضمن صفوف برشلونة ب، وهو ابن النجم السابق فران لاعب ديبورتيفو السابق.



