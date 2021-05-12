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انطلاق الاحتفالية المجتمعية في أكثر من 100 موقع بالقصيم احتفاء بالعيد

الأربعاء 12/مايو/2021 - 10:51 م
بوابة الفجر
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انطلقت الاحتفالية المجتمعية مساء اليوم بمنطقة القصيم احتفالاً بالعيد السعيد ، التي تمتد 3 أيام في (108) مواقع بعموم منطقة القصيم, وتشمل أحياء مدينة بريدة ومختلف المحافظات والمراكز بالمنطقة، حيث ستُوزع من خلالها هدايا متنوعة تتجاوز 100 ألف عيدية، بتنظيم من فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم ممثلاً بمركز التنمية الاجتماعية ببريدة ومركز التنمية بمحافظة عنيزة، تحت شعار "عيدنا في حينا".
وبين المدير التنفيذي لاحتفالات "عيدنا في حينا " عبدالعزيز الغماس، أن الاحتفالية ستكون بمشاركة مجتمعية من أهالي الأحياء، بمشاركة شرائح المجتمع، مشيراً إلى أنها تحظى بدعم وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم ومتابعة من مدير فرع وزارة الموارد البشرية بالقصيم الدكتور فهد المطلق، بهدف تفعيل مظاهر الاحتفال بالعيد في المنازل، وتعزيزاً للترابط بين الأهالي والجيران، وتزيد من اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع.

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