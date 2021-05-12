انطلاق الاحتفالية المجتمعية في أكثر من 100 موقع بالقصيم احتفاء بالعيد





انطلقت الاحتفالية المجتمعية مساء اليوم بمنطقة القصيم احتفالاً بالعيد السعيد ، التي تمتد 3 أيام في (108) مواقع بعموم منطقة القصيم, وتشمل أحياء مدينة بريدة ومختلف المحافظات والمراكز بالمنطقة، حيث ستُوزع من خلالها هدايا متنوعة تتجاوز 100 ألف عيدية، بتنظيم من فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم ممثلاً بمركز التنمية الاجتماعية ببريدة ومركز التنمية بمحافظة عنيزة، تحت شعار "عيدنا في حينا".