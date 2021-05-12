أهالي شهداء معركة الواحات يتحدثون عن تفاصيل استشهاد أبنائهم في الحلقة الأخيرة من "الاختيار2"

شهدت الحلقة الـ30 من مسلسل "الاختيار2"، تسجيلات حقيقة لزوجة الشهيد محمد وحيد، شهيد معركة الواحات وسردت تفاصيل عن زوجها قائلا: "عقب وفاة منسي وهو يشعر أنه سيستشهد".



ورصدت تسجيلات حقيقة لوالدة الشهيد أحمد طارق زيداني، والذي تم بتر قدمه في معركة الواحات وظل يحارب إلى التقاط أنفاسه الأخيرة، وكشف عن ذلك أحد المجندين المشاركين في هذه المعركة كما كشف عن آخر لحظات في حياة أحمد حافظ أبو شوشة حيث قتله الإرهابيين في معركة الواحات قائلين: "انت قتلت فينا لأخر نفس".





و تم تسجيل فيديو لـ والد الشهيد إسلام مشهور شهيد معركة الواحات قائلا: " فخر ليا إن يكون ليا ابن شهيد" كما سرد تفاصيل يوم استشهاد نجله قبل ذهابه إلى المأمورية.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

