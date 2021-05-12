محافظ الفيوم يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



وجاء في البرقية: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل الخير والبركات، داعيًا المولى عز وجل أن يحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وإزدهار، وأن تمر الأزمة التي يتعرض لها العالم أجمع بسلام".

