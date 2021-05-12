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محافظ الفيوم يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر
الأربعاء 12/مايو/2021 - 10:58 م
ريهام على
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بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وجاء في البرقية: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل الخير والبركات، داعيًا المولى عز وجل أن يحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وإزدهار، وأن تمر الأزمة التي يتعرض لها العالم أجمع بسلام".
وجاء في البرقية: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بكل الخير والبركات، داعيًا المولى عز وجل أن يحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وإزدهار، وأن تمر الأزمة التي يتعرض لها العالم أجمع بسلام".
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