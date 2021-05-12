Advertisements

كوكاكولا يختتم استعداداته لمواجهة الزرقا الإثنين المقبل

الأربعاء 12/مايو/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
نورهان فضل
Advertisements


اختتم فريق كوكاكولا بقيادة تامر مصطفي، التدريبات الجماعية استعداداً لمواجهة فريق الزرقا، يوم الإثنين المقبل، وتقام المباراة على ملعب أهلي فارسكور في الرابغة عصرا، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ22 بالقسم الثاني .

وخاض فريق كوكاكولا وديتين، الأولى كانت أمام جمهورية شبين، ولكن ألغيت المباراة بسبب انقطاع الكهرباء عن الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، وشهدت تقدم فريق كوكاكولا من ركلة جزاء سجلها جابر سالم في الشوط الثاني قبل إلغاء اللقاء في الدقيقة 60.

والثانية كانت أمام فريق منتخب السويس بقيادة أيمن المزين، والتي انتهت بفوز السويس بهدف دون رد علي ملعب نادي منتخب السويس، وجاء هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء أحرزه جيمس تيدي .

يتبقى لكوكاكولا 9 مباريات في مجموعة القاهرة مع كل من الزرقا وسرس الليان والنصر والقناة وبورتو السويس والنجوم وطنطا والسكة الحديد والترسانة .

وحقق كوكاكولا 9 إنتصارات فقط، كما تعادل في 5 مباريات، وتلقى الهزيمة في 7 مباريات، وله 22 اهداف وإستقبل مرماه 18 هدف، من إجمالي 21 مباراة .

ويحتل فريق كوكاكولا المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني، قبل 9 جولات من ختام الدور الثاني برصيد 32 نقطة .

أخبار تهمك

ريال مدريد يحسم صفقة الموسم بعقد لـ 4 سنوات

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - أول رد فعل من حسين الشحات تجاه شيكابالا

منذ يومين

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

برشلونة يجدد عقد نجم الفريق بشرط جزائي 500 مليون يورو

منذ ثلث ساعة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يحصل على توقيع صفقة المُنقذ بنجاح

منذ حوالي 7 ساعات

بسبب جائحة كورونا.. تعرف على قائمة الممنوعات في عيد الفطر

منذ حوالي 11 ساعة

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. موقف اتحاد الكرة من واقعة شيكابالا في مباراة القمة

منذ يومين

موسيماني يستقر على رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

منذ ساعة و نصف

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:43 م

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

07:30 م

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

09:30 ص

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

02:18 ص

برشلونة يجدد عقد نجم الفريق بشرط جزائي 500 مليون يورو

10:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق