كوكاكولا يختتم استعداداته لمواجهة الزرقا الإثنين المقبل





اختتم فريق كوكاكولا بقيادة تامر مصطفي، التدريبات الجماعية استعداداً لمواجهة فريق الزرقا، يوم الإثنين المقبل، وتقام المباراة على ملعب أهلي فارسكور في الرابغة عصرا، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ22 بالقسم الثاني .



وخاض فريق كوكاكولا وديتين، الأولى كانت أمام جمهورية شبين، ولكن ألغيت المباراة بسبب انقطاع الكهرباء عن الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، وشهدت تقدم فريق كوكاكولا من ركلة جزاء سجلها جابر سالم في الشوط الثاني قبل إلغاء اللقاء في الدقيقة 60.



والثانية كانت أمام فريق منتخب السويس بقيادة أيمن المزين، والتي انتهت بفوز السويس بهدف دون رد علي ملعب نادي منتخب السويس، وجاء هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء أحرزه جيمس تيدي .



يتبقى لكوكاكولا 9 مباريات في مجموعة القاهرة مع كل من الزرقا وسرس الليان والنصر والقناة وبورتو السويس والنجوم وطنطا والسكة الحديد والترسانة .



وحقق كوكاكولا 9 إنتصارات فقط، كما تعادل في 5 مباريات، وتلقى الهزيمة في 7 مباريات، وله 22 اهداف وإستقبل مرماه 18 هدف، من إجمالي 21 مباراة .



ويحتل فريق كوكاكولا المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني، قبل 9 جولات من ختام الدور الثاني برصيد 32 نقطة .