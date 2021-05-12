محافظ الفيوم يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة حلول عيد الفطر

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محافظ الفيوم يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة حلول عيد الفطر
الأربعاء 12/مايو/2021 - 11:00 م
ريهام على
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بعث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
جاء في نص البرقية: "يطيب لي أن أبعث إلى فضيلتكم أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن تنعم شعوب الأمة العربية والإسلامية بالأمن والأمان وتحقق كل ماتصبو إليه من تقدم وإزدهار".
جاء في نص البرقية: "يطيب لي أن أبعث إلى فضيلتكم أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن تنعم شعوب الأمة العربية والإسلامية بالأمن والأمان وتحقق كل ماتصبو إليه من تقدم وإزدهار".
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