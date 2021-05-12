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محافظ الفيوم يهنئ شيخ الأزهر بمناسبة حلول عيد الفطر

الأربعاء 12/مايو/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
ريهام على
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بعث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

جاء في نص البرقية: "يطيب لي أن أبعث إلى فضيلتكم أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن تنعم شعوب الأمة العربية والإسلامية بالأمن والأمان وتحقق كل ماتصبو إليه من تقدم وإزدهار".

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