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موسيماني يجهز مفاجأة لصن داونز في موقعة دوري الأبطال

الأربعاء 12/مايو/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي، في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد غدًا السبت على ملعب الأهلي وي السلام.

 

ويجهز موسيماني مفاجأة لصن داونز في موقعة الفريقين، حيث سيدفع بجونيور أجايي في التشكيل الأساسي.

 

واستقر المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسمياني، المدير الفني لفريق الأهلي على تشكيل فريقه، الذي سيخوض مواجهة صن داونز، وسيكون على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، رامي ربيعة، أيمن أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، محمد شريف، أجايي.

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