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طنطا يُنهي استعداداته لمواجهة القناة بالقسم الثاني

الأربعاء 12/مايو/2021 - 11:06 م
بوابة الفجر
نورهان فضل
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انهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا بقيادة ياسر الكناني، تدريباته الجماعية استعداداً لمواجهة نظيره فريق القناة، في الرابعة من عصر يوم الإثنين المقبل، على استاد طنطا الرياضي، ضمن منافسات الجولة الـ22 بالقسم الثاني .

وكان نادي طنطا قد أعلن تعيين ياسر الكناني مديراً فنياً للفريق خلال الأيام الماضية، خلفاً حسن موسي، الذي تقدم باستقالته من تدريب الفريق الطنطاوي .

ولعب فريق طنطا العديد من المباريات الودية وهي الأولي أمام عثماسون وفاز الفريق الطنطاوي بهدف ساهر عبدالمنعم، كما فاز على صيد المحلة بثلاثة أهداف نظيفة، كما تعادل طنطا مؤخرا مع بنها بهدف لكل فريق، ثم التقي مع بلدية المحلة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، واختتم طنطا مبارياته أمام بني عبيد، حيث حقق الفوز عليه بهدف محمود صلاح .

وفاز طنطا في 4 مباريات فقط، بالموسم الحالي كما تعادل في 7 مباريات، وتلقى الهزيمة في 9 مباريات، وله 16 اهداف وإستقبل مرماه 20 هدف.

ويتبقى لطنطا 9 مباريات في مجموعة القاهرة مع المريخ والقناة ومنتخب السويس وبورتو السويس وزد والنجوم والداخلية وكوكاكولا وجمهورية شبين والسكة الحديد .

ويتواجد طنطا في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني، قبل 9 جولات من ختام الدور الثاني برصيد 19 نقطة.

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