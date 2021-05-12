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استكمال مسيرة ضباط الأمن الوطني..آخر حلقات مسلسل "الاختيار2" لم تشهد الفيديو المسجل في "التحرير

الأربعاء 12/مايو/2021 - 11:09 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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استكمال مسيرة ضباط الأمن الوطني..آخر حلقات مسلسل الاختيار2 لم تشهد الفيديو المسجل في التحرير
شهدت نهاية الحلقة الـ30 من مسلسل "الاختيار2" زكريا يونس ويوسف الرفاعي في مشهد داخل سيارة في يوم 12 مايو 2021 وقفة عيد الفطر المبارك وظهرو وهم ينتظرون أحد الأشخاص للقبض عليه والذي يدل على استكمال مسيرة ضباط الأمن الوطني.

ولم تشهد الحلقة الفيديو الذي تم تصويره في منطفة التحرير لطاقم عمل مسلسل "الاختيار2"، وأعلنو عن الإستعاد للجزء الثالث من مسلسل "الاختيار".

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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