تصريح مفاجىء من زيدان.. طالع التفاصيل

أعرب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لفريق ريال مدريد الإسباني عن اعتقاده أن موسم 2020 - 2021، لن يعتبر تلقائيا موسما سيئا إذا فشل فريقه في الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم.





وأضاع الريال فرصة ارتقاء صدارة ترتيب المسابقة، والاقتراب خطوة عملاقة نحو الفوز باللقب هذا الموسم، بعدما سقط في فخ التعادل 2 - 2 مع ضيفه أشبيلية يوم الأحد الماضي، ليظل متأخرا بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد (المتصدر) قبل ثلاث مراحل على نهاية الموسم، ويفرط في فرصة الفوز بالبطولة.





يحل الريال ضيفا على غرناطة الخميس، حيث حقق الفريق الملكي 17 انتصارا على منافسه خلال 18 مباراة جرت بينهما في الدوري الإسباني، فيما جاءت الخسارة الوحيدة أمام الفريق الأندلسي عام 2013، عندما سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الأبيض السابق، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، علما بأن هذا هو الهدف العكسي الوحيد الذي أحرزه اللاعب خلال مسيرته الرياضية في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.





ويعتبر تحقيق 11 فوزا متتاليا في الدوري على غرناطة هو أفضل سلسلة انتصارات حالية على خصم واحد للريال في المسابقة.





وفي حال فوز أتلتيكو على ضيفه ريال سوسيداد يوم الأربعاء، فإن هزيمة صادمة للريال، حال حدوثها أمام غرناطة، ستقضي فعليا على آماله في اللقب حيث سيتأخر حينها بفارق خمس نقاط عن جاره اللدود قبل مباراتين على نهاية البطولة.





ولايفقد زيدان لثقة، رغم أنه لا يعتقد أنه يمكن اعتبارها حملة سيئة حتى لو لم يفز فريقه بالدوري الإسباني.





وقال مدرب الريال للصحافيين: كل شيء يمكن أن يحدث. يمكننا الفوز بالمباراة مثلما يمكن أن نخسرها. الشيء الأكثر أهمية هو تقديم كل شيء وكيف نتصرف على أرض الملعب. لقد لعبنا مباريات جيدة في هذا الموسم الطويل.





وتابع: لن أقول إنه موسم سيئ، لأنه يمكنك أن تقول ذلك عندما لا تقدم كل شيء على أرض الملعب.





وأكد زيدان: كان موسم 2016 - 2017 (الذي توج خلال الريال بالدوري) رائعا وكان من الممكن أن نخسر في المباراة الأخيرة. الشيء الأكثر أهمية هو ما يمكنك التحكم فيه، وبعد ذلك سيحدث كل ما يحدث.





كان التركيز بعد تعادل الريال مع إشبيلية منصبا على الحكم، حيث انتقد زيدان علنا الحكم خوان مارتينيز مونويرا لمنحه ركلة جزاء للفريق الأندلسي ضد إيدير ميليتاو لاعب الريال بسبب لمسة يد.





تم لفت انتباه الحكم إلى الخطأ من خلال مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، وحرم قراره بإعادة مشاهدة اللعبة عبر فار، الريال في الطرف الآخر، من ركلة جزاء عقب التحام بين المغربي ياسين بونو، حارس مرمى أشبيلية والفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الريال.





ولم يكن زيدان مستعدا للدخول في المناقشة مرة أخرى، حيث رأى أن الأمور يمكن أن تصبح فوضوية إذا واصل الحديث عن الأمر.





قال زيدان: لن أخوض في الجدل. يجب أن تكون الأمور واضحة للجميع. ستساعد تقنية فار دائما في تحسين كرة القدم ولكن يجب توضيح بعض الألعاب المحددة.





وكشف زيدان: في النهاية، يقوم الجميع بعملهم. لن أتحدث عن هذه الأشياء بعد الآن. أنا أثق في كرة القدم.





واختتم زيدان تصريحاته، حيث قال: سنقوم بعملنا وكذلك الحكم أيضا. لن أقول شيئا لأنه يحدث فوضى. سوف نتحكم في عملنا.



