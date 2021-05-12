خالد عزيز يكشف كيف ساهم مشروع "تذكرتي" في إنقاذ بطولة أفريقيا من عملية إرهابية؟ (فيديو)

قال خالد عزيز، المدير الإقليمي لشركة جي أي تي المتحدة لنظام تذكرتي، إن شركة تذكرتي لم يكن دورها قاصر على التنظيم الجيد لبطولة الأمم الإفريقية والقضاء على السوق السوداء فقط لبيع التذاكر، بل كانت الشركة تعمل في إطار منظومة كبيرة جدًا لأجهزة الأمن، من خلال ربط الأجهزة مع الاتصالات، ومع الأحوال الامنية، معقبًا: "الموضوع كان كبير جدًا.. الحمد لله".



وتابع "عزيز"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأربعاء، أن جزء من مهام الشركة الحفاظ على العملية الأمنية إلى حد كبير، معقبًا: "في ناس كتير الناس ما تعرفهاش، في ناس كانت لابسة نظارات عبارة عن كاميرات، وكان في دورنز تتحرك للتعرف على الأشخاص من خلال بصمة الوجه...الموضوع كان كبير جدًا، لتأمين الاستاد من أي عملية إرهابية".



وأشار إلى أن الشركة قامت بدراسة السيستم الروسي لتامين البطولات العالمية، الذي طبق في أكثر من عام، معقبًا: "عملينا السيستم الروسي في 47 يوم فقط، والناس مكنتش بتنام، واجهزة الدولة كانت معانا".

