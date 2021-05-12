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"احنا مش بتوع حداد"..عرض فيديو من "التحرير" لنجوم "الاختيار1"و "الاختيار2"

الأربعاء 12/مايو/2021 - 11:14 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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احنا مش بتوع حداد..عرض فيديو من التحرير لنجوم الاختيار1و الاختيار2
انتهت منذ قليل أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "الاختيار2" والمذاع على قناة "ON" في تمام الساعة الـ10 مساء.

وتم عرض فيديو تسجيلي لأغنية "احنا مش بتوع حداد" والتي ضمت نجوم مسلسل "الاختيار1"، و"الاختيار2".

وتقول كلمات الأغنية: "احنا مش بتوع حداد.احنا بركان غضبة قاد..حق كل شهيد هايفضل فى رقبتنا ولى ميعاد.. احنا ١٠٠ مليون مبروك.. منسى ده ابنك واخوك. كل شهيد ضحى لينا حى عمرة فى يوم مامات..للبلد قائد عظيم واتقو شر الحليم اللى روحة فوق كتافة وكلنا ضهره وحماه... هو ده رمز البلاد.. اللى شال عنها السواد.. مصر دايما اقوى بية وهنبقى للاخر معاة.. رحم الله شهداء الوطن من رجال الجيش والشرطة.حفظ الله مصر ورئيسها وشعبها".

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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