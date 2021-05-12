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الطيران الإسرائيلي يشن 15 غارة جوية على مناطق متفرقة من غزة

الأربعاء 12/مايو/2021 - 11:20 م
بوابة الفجر
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 شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من 15 غارة جوية، في آن واحد، على مناطق متفرقة من مدينة غزة، في مواصلة متعمدة للغارات الإسرائيلية على القطاع.

واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي- الليلة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- منزلا مأهولا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة؛ ما أدى إلى استشهاد مواطنين، وسقوط عدد من الجرحى.

كما استهدفت طائرات الاحتلال، بعدة صواريخ، مفترق السرايا "مجمع أبو خضرة الحكومي" في غزة.

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