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زد يُنهي إستعداداته لإستئناف مبارياته بالقسم الثاني

الأربعاء 12/مايو/2021 - 11:19 م
بوابة الفجر
نورهان فضل
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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد بقيادة إسماعيل يوسف، التدريبات الجماعية استعداداً لمواجهة نظيره بتروجت، في الرابعة من عصر يوم الإثنين المقبل، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ22 للقسم الثاني .

وخاض فريق زد العديد من التجارب الودية، خلال فترة التوقف الحالية حيث فاز على القناة بأربعة أهداف مقابل هدفين، وعلى ميجا سبورت وفريق الأمل بالزمالك بهدف دون مقابل، وتعادل امام الهلال السوداني بهدف لكلا منهما، وخسر من السكة الحديد بثلاث أهداف مقابل هدف .

ويتبقى لزد 9 مباريات في مجموعة القاهرة مع كل من بتروجت والمريخ ومنتخب السويس وطنطا والداخلية وجمهورية شبين والزرقا وسرس الليان والنصر .

وفاز فريق زد في 5 مباريات فقط، بالموسم الحالي كما تعادل في 10 مباريات، وتلقى الهزيمة في 6 مباريات، وله 16 اهداف وإستقبل مرماه 18 هدف.

قائمة هدافي زد :

-محمد شاهين 4 أهداف
-هدفين لكل من "نانا انطوى أحمد جعفر" .
-هدف لكل من "محمود القط، رضا الويشى، إسلام عبدالغني، محمد حمدي، إسلام خالد الفار، عمر حبشي، أيمن ندا " .

ويحتل فريق زد المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني، قبل 9 جولات من ختام الدور الثاني .

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