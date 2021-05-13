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شاهد .. إسرائيليون يهاجمون مطاعم ومحال عربية
الخميس 13/مايو/2021 - 12:21 ص
كساب أحمد
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نشرت فضائية العربية، فيديو يوثق لحظة قيام إسرائيليون بمهاجمة مطاعم ومحال عربية قرب مدينة يافا داخل إسرائيل، ويأتي هذا في اطار سلسلة من الاعتداء على الشعب الفلسطيني سواء داخل الخط الأخضر، أو في القدس والمسجد الاقصى.
وتشهد القدس الشرقية والعديد من مناطق الضفة الغربية مواجهات بين الجيش الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين، ويتصاعد التوتر منذ أسابيع بشأن مقترحات إسرائيلية بإجلاء فلسطينيين من منازلهم بحي الشيخ جراح بالقدس، الذي يطالب مستوطنون بالسيادة عليه.
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