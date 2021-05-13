Advertisements

شاهد .. إسرائيليون يهاجمون مطاعم ومحال عربية

الخميس 13/مايو/2021 - 12:21 ص
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
كساب أحمد
Advertisements
نشرت فضائية العربية، فيديو يوثق لحظة قيام إسرائيليون بمهاجمة مطاعم ومحال عربية قرب مدينة يافا داخل إسرائيل، ويأتي هذا في اطار سلسلة من الاعتداء على الشعب الفلسطيني سواء داخل الخط الأخضر، أو في القدس والمسجد الاقصى.

وتشهد القدس الشرقية والعديد من مناطق الضفة الغربية مواجهات بين الجيش الإسرائيلي والمواطنين الفلسطينيين، ويتصاعد التوتر منذ أسابيع بشأن مقترحات إسرائيلية بإجلاء فلسطينيين من منازلهم بحي الشيخ جراح بالقدس، الذي يطالب مستوطنون بالسيادة عليه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر بحي الشيخ جراح الفجر الشيخ جراح

أخبار تهمك

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ حوالي 15 ساعة

موسيمانى يحسم مصير نجم الأهلي.. ويطلب رحيل هذا اللاعب

منذ 42 دقيقة

تعرف على أسباب تراجع برشلونة

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

موسيماني يجهز مفاجأة لصن داونز في موقعة دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يجدد عقد نجم الفريق بشرط جزائي 500 مليون يورو

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ حوالي 22 ساعة

كومان يكشف عن مصيره مع برشلونة

منذ 43 دقيقة

توضيح عاجل من الأوقاف بشأن صلاة العيد

منذ ساعة

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح مفاجىء من زيدان.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و نصف

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة: الاستيطان الإسرائيلى جريمة حرب افتراضية يجب اتخاذ إجراء حاسم ضده

الجيش الإسرائيلي يعلن نشر 3 كتائب إضافية في الضفة الغربية

مواجهات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية داخل ساحات المسجد الأقصى

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم ساحات المسجد الأقصى

الأردن يستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي احتجاجًا على الأحداث الأخيرة بالقدس

أكثر 215 إصابة في المواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية بالمسجد الأقصى

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:41 م

توضيح عاجل من الأوقاف بشأن صلاة العيد

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

09:43 م

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

09:30 ص

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

07:30 م

برشلونة يجدد عقد نجم الفريق بشرط جزائي 500 مليون يورو

10:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق