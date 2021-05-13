شاهد .. إسرائيليون يهاجمون مطاعم ومحال عربية

نشرت فضائية العربية، فيديو يوثق لحظة قيام إسرائيليون بمهاجمة مطاعم ومحال عربية قرب مدينة يافا داخل إسرائيل، ويأتي هذا في اطار سلسلة من الاعتداء على الشعب الفلسطيني سواء داخل الخط الأخضر، أو في القدس والمسجد الاقصى.



