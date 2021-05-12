نائب محافظ المنيا يتابع سير العمل بمنظومة شبكات الأكسجين بعدد من المراكز

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نائب محافظ المنيا يتابع سير العمل بمنظومة شبكات الأكسجين بعدد من المراكز
الأربعاء 12/مايو/2021 - 11:21 م
أحمد الخميسي
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كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة وتفقد عدد من مستشفيات المحافظة، ضمن أعمال اللجنة المشكلة رقم" 152" برئاسة نائب المحافظ، للمرور على المستشفيات والتي توجد بها تنكات الاكسجين للتأكد من سلامتها وكيفية تأمينها وتقييم الوضع الحالي لها، بالإضافة لمتابعة شبكات الغازات ومخازن الأسطوانات ومتابعة أدوات انذار ومكافحة الحريق بالمستشفيات، ضمن خطة المحافظة لمتابعة الوضع الصحي، وكافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات.
وأجري نائب المحافظ، جولة تفقدية بعدد من المستشفيات بمراكز شمال وجنوب المحافظة،شملت الجولة مراكز (مغاغة - العدوة - ديرمواس – ملوي – أبوقرقاص)، لمتابعة الوضع الصحي، والاطمئنان على توافر الاكسجين واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، ورؤساء المراكز، وعدد من الجهات المعنية.
واطمئن "أبوزيد" على سير العمل بمنظومة شبكات الأكسجين بالمستشفيات وتفقد خزانات وشبكات الأكسجين، كما تابع أعمال التطوير بالشبكات وكذلك الأرصدة المتوفرة من الاكسجين بالخزانات واطمئن على توفر كميات تكفي احتياجات المستشفيات، بالإضافة إلى توفير اسطوانات الاكسجين والبدائل المتاحة في حالة الطواري مشددًا على المتابعة الجيدة لتوفر ارصده كافية من الاكسجين بالخزانات وسد الاحتياجات بصفة مستمرة.
ونقل تحيات وتقدير اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لكافة الأطقم الطبية والتمريض لجهودهم المخلصة في مواجهة الأزمة.
وأجري نائب المحافظ، جولة تفقدية بعدد من المستشفيات بمراكز شمال وجنوب المحافظة،شملت الجولة مراكز (مغاغة - العدوة - ديرمواس – ملوي – أبوقرقاص)، لمتابعة الوضع الصحي، والاطمئنان على توافر الاكسجين واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، ورؤساء المراكز، وعدد من الجهات المعنية.
واطمئن "أبوزيد" على سير العمل بمنظومة شبكات الأكسجين بالمستشفيات وتفقد خزانات وشبكات الأكسجين، كما تابع أعمال التطوير بالشبكات وكذلك الأرصدة المتوفرة من الاكسجين بالخزانات واطمئن على توفر كميات تكفي احتياجات المستشفيات، بالإضافة إلى توفير اسطوانات الاكسجين والبدائل المتاحة في حالة الطواري مشددًا على المتابعة الجيدة لتوفر ارصده كافية من الاكسجين بالخزانات وسد الاحتياجات بصفة مستمرة.
ونقل تحيات وتقدير اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لكافة الأطقم الطبية والتمريض لجهودهم المخلصة في مواجهة الأزمة.
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