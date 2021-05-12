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نائب محافظ المنيا يتابع سير العمل بمنظومة شبكات الأكسجين بعدد من المراكز

الأربعاء 12/مايو/2021 - 11:21 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة وتفقد عدد من مستشفيات المحافظة، ضمن أعمال اللجنة المشكلة رقم" 152" برئاسة نائب المحافظ، للمرور على المستشفيات والتي توجد بها تنكات الاكسجين للتأكد من سلامتها وكيفية تأمينها وتقييم الوضع الحالي لها، بالإضافة لمتابعة شبكات الغازات ومخازن الأسطوانات ومتابعة أدوات انذار ومكافحة الحريق بالمستشفيات، ضمن خطة المحافظة لمتابعة الوضع الصحي، وكافة التطورات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الصحية، والوضع الحالي داخل المستشفيات.

وأجري نائب المحافظ، جولة تفقدية بعدد من المستشفيات بمراكز شمال وجنوب المحافظة،شملت الجولة مراكز (مغاغة - العدوة - ديرمواس – ملوي – أبوقرقاص)، لمتابعة الوضع الصحي، والاطمئنان على توافر الاكسجين واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، ورؤساء المراكز، وعدد من الجهات المعنية.

واطمئن "أبوزيد" على سير العمل بمنظومة شبكات الأكسجين بالمستشفيات وتفقد خزانات وشبكات الأكسجين، كما تابع أعمال التطوير بالشبكات وكذلك الأرصدة المتوفرة من الاكسجين بالخزانات واطمئن على توفر كميات تكفي احتياجات المستشفيات، بالإضافة إلى توفير اسطوانات الاكسجين والبدائل المتاحة في حالة الطواري مشددًا على المتابعة الجيدة لتوفر ارصده كافية من الاكسجين بالخزانات وسد الاحتياجات بصفة مستمرة.

ونقل تحيات وتقدير اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لكافة الأطقم الطبية والتمريض لجهودهم المخلصة في مواجهة الأزمة.

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