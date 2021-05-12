تكريم فرق تمريض البحر الأحمر خلال الاحتفال باليوم العالمي للتمريض (صور)

حرص الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر على الاحتفال مع فرق تمريض مستشفيات البحر الأحمر خلال اليوم العالمي للتمريض والموافق ١٢ مايو من كل عام بحضور مدير المستشفيات وفريق الاشراف ومدير ادارة التمريض بمديرية الصحة.



وصرح وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بأن هذه المناسبة هى فرصة لتقديم كل الشكر والامتنان لكافه فرق التمريض بالمنشآت الصحية بالمحافظة بالمستشفيات والوحدات والمراكز الطبية على تفانيهم وعطائهم وتقديره لما بذلوه ودورهم الفاعل خلال الفتره العصيبه الماضيه من جائحة فيروس كورونا.



وكرم وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، المتميزين من التمريض بالمستشفيات نيابه عن هيئه التمريض بالمستشفيات ولانهم خط الدفاع الأول الذي يستقبل مرضى الكورونا ويكون بجانبهم في كل مراحل العلاج وأكد على حسن معامله أهلنا من المرضى وأن يبذلوا قصارى جهدهم فى تخفيف الامهم وتذليل اى عقبات تواجههم وان يواصلوا ما بدأوه واستكمال رسالتهم الساميه مع المرضى.