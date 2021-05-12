وزير النقل يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الفطر المبارك









رفع وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وإلى الشعب السعودي بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والمسرات.

وقال معاليه : يشرفني أصالة عن نفسي، ونيابة عن زملائي في منظومة النقل أن أرفع إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-؛ أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يديمهم ذخراً وفخراً للإسلام والمسلمين.