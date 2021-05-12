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موعد مباراة مصر ضد أستراليا في الجولة الثالثة من دور المجموعات بأولمبياد طوكيو

الأربعاء 12/مايو/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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أجريت منذ عدة أسابيع قرعة منافسات دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2021)، وأوقعت القرعة منتخب مصر الأولمبي بالمجموعة الثالثة مع منتخبات إسبانيا، الأرجنتين، استراليا.
ويستهل منتخب مصر مشواره في الأولمبياد بمواجهة منتخب إسبانيا في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في تمام التاسعة والنصف صباحا يوم 22 يوليو المقبل، ويواجه منتخب الأرجنتين في الجولة الثانية في تمام التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة يوم 25 من الشهر نفسه.
موعد مباراة منتخب مصر مع استراليا في الأولمبياد:

يختتم منتخب مصر مشواره في مرحلة المجموعات بالأولمبياد المقبلة بمواجهة منتخب استراليا وذلك يوم 28 يوليو المقبل، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

ملاعب مباريات منتخب مصر في الأولمبياد:

وأخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، المنتخب المصري، بخوض أول مباراتين أمام إسبانيا والأرجنتين، على ملعب قبة سابورو في مدينة سابورو، بينما يلتقي مع أستراليا في ختام الدور الأول على ملعب مياجي.

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مصر اولمبياد طوكيو أستراليا إسبانيا

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