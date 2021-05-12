نجم الزمالك يطرق أبواب الخليج للرحيل عن القلعة البيضاء





يدرس محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك، الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويمتلك أبو جبل بعض العروض الخارجية للرحيل عن الفريق فى نهاية الموسم.





واستقر حارس الزمالك على تأجيل خطوة الرحيل إلى نهاية الموسم، وذلك بناء على مصيره من المشاركة فى المباريات مع الفريق.





يذكر أن هناك صراع شرس بين محمود جنش ومحمد عواد ومحمد أبو جبل على المشاركة فى التشكيل الأساسي.



