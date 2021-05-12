موسيمانى يحسم مصير نجم الأهلي.. ويطلب رحيل هذا اللاعب









حسم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مصير رامي ربيعة مدافع الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.





موسيماني يستقر على بقاء رامي ربيعة مع الأهلي





واستقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على التراجع عن فكرة رحيل رامي ربيعة مدافع الفريق الأول بالنادي الأهلي عن صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.





ويرى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني أن مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، يقدم أداء متميزا مع الفريق خلال الفترة الماضية واستطاع تثبيت أقدامه مع المارد الأحمر خلال الفترة الماضية.





وشارك رامي ربيعة أساسيا مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في تشكيل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلال المباريات الأخيرة.





من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الأهلي، أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني طلب تسويق سعد سمير لاعب الفريق بعد تكرار أخطائه في المباريات التي شارك فيها في الفترة الأخيرة الأمر الذي جعله يخرجه من حساباته.



