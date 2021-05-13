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أسعار الذهب في أول أيام عيد الفطر المبارك.. المعدن الأصفر يفقد 6 جنيهات بالمستهل

الخميس 13/مايو/2021 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
شريف بدر
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تراجعت أسعار الذهب محليا في مصر في بداية تعاملات اليوم الخميس، ليفقد الجرام 6 جنيهات، بعد أن حقق المعدن الأصفر ارتفاعات القوية المسجلة خلال تعاملات الأسبوع الماضي بعد صعود سعر الذهب العالمي إلى اعلي مستويته في شهرين ونصف.


أسعار الذهب اليوم :

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 787 جنيها للجرام
 بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 674.5 جنيهًا
 عيار 24 نحو 899.5 جنيهًا
 سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6865 جنيهًا.


أسعار الذهب عالميًا:

هبطت أسعار الذهب حوالي 1% الأربعاء 12 مايو، متراجعة عن خمس جلسات متتالية من المكاسب، بعد أن عززت قفزة في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في أبريل الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يقلص شهية المستثمرين للمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 1819.30 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول، منخفضا 0.94%.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 1820.90 دولار للأونصة.

وقفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بعد بيانات التضخم القوية.

ورغم أن الذهب يعتبر أداة للتحطوط في مواجهة ارتفاع التضخم الذي قد يعقب إجراءات تحفيزية، إلا أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة أثر على المعدن الأصفر الذي سجل خسائر بأكثر من 4% منذ بداية العام.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، 0.6% وهو ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم بما يصل إلى 3%، وجرى تداول في أحدث المعاملات منخفضا 2.47% عند 2864.60 دولار للأونصة بينما تراجع البلاديوم 1.4% إلى 1218.40 دولار للأونصة.

وهبطت الفضة حوالي 2% إلى 27.09 دولار للأونصة.

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