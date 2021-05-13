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محمد دحلان: غزة مقبرة نتنياهو ولن يستطيع الانتصار فيها (فيديو)
الخميس 13/مايو/2021 - 02:17 ص
أمنية فوزي
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قال القيادي الفلسطينى محمد دحلان، إن أحداث الليلة الماضية واليوم كانت فارقة بالنسبة للفلسطينيين، مشددا على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيفشل مجددا وستكون غزة مقبرة له، وما يجري اليوم بداية صحيحة لمعركة استعادة القدس المحتلة، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطينى حى ويمضي نحو مستقبل واعد.
وأضاف دحلان، في حديثه لقناة "الغد"، أن نتنياهو يصارع على الحكومة وسيكون مصيره السجن، مضيفا ان نتنياهو يبحث عن صور نصر مزيف على الفلسطينيين.
وأوضح القيادي الفلسطيني، أن صمود الفلسطينيين يحتاج الكثير ولن نتخلى عنهم كمواطنين، موضحا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أخذ في السابق قرارات خاطئة تجاه القدس وهو يكرر نفس ما فعل، مشيرا الى قيمة القدس في الوعي الجمعي الفلسطيني.
وشدد على أن الشعب الفلسطيني، لن يذهب إلا لمستقبل واعد مهما كانت الصعوبات، والتدمير والقصف المتتالي من قبل قوات الاحتلال، موضحا أن نتنياهو لايريد وقف إطلاق النار ويبحث عن النصر المزيف.
وأوضح أن فلسطين وطن، وانه لا يمكن المساس بالقدس مضيفا ان الشعب الفلسطيني سيصمد أمام قوات الاحتلال، مؤكدا أنه لن يتخلى عن غزة وسيقدم المطلوب منه كمواطن فلسطيني، ولم ينس كذلك الإشادة بفلسطينيي 48 كونهم جزءا أصيلا من الشعب الفلسطيني ولا يمكن نزع الهوية من قلوبهم وخاصة أن القدس مسألة حساسة بالنسبة لهم.
وشدد على أن نتنياهو يكرر تجربة دموية من أجل مقعده في رئاسة الحكومة ولا يعنيه إلا البقاء في منصبه، مشيرا إلى أن نتنياهو يبحث عن النصر المزيف لكن التجارب علمته أن الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة غير قابلين للانكسار.
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