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محمد دحلان: غزة مقبرة نتنياهو ولن يستطيع الانتصار فيها (فيديو)

الخميس 13/مايو/2021 - 02:17 ص
محمد دحلان
محمد دحلان
أمنية فوزي
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قال القيادي الفلسطينى محمد دحلان، إن أحداث الليلة الماضية واليوم كانت فارقة بالنسبة للفلسطينيين، مشددا على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيفشل مجددا وستكون غزة مقبرة له، وما يجري اليوم بداية صحيحة لمعركة استعادة القدس المحتلة، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطينى حى ويمضي نحو مستقبل واعد.

وأضاف دحلان، في حديثه لقناة "الغد"، أن نتنياهو يصارع على الحكومة وسيكون مصيره السجن، مضيفا ان نتنياهو يبحث عن صور نصر مزيف على الفلسطينيين.

وأوضح القيادي الفلسطيني، أن صمود الفلسطينيين يحتاج الكثير ولن نتخلى عنهم كمواطنين، موضحا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أخذ في السابق قرارات خاطئة تجاه القدس وهو يكرر نفس ما فعل، مشيرا الى قيمة القدس في الوعي الجمعي الفلسطيني.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني، لن يذهب إلا لمستقبل واعد مهما كانت الصعوبات، والتدمير والقصف المتتالي من قبل قوات الاحتلال، موضحا أن نتنياهو لايريد وقف إطلاق النار ويبحث عن النصر المزيف.

وأوضح أن فلسطين وطن، وانه لا يمكن المساس بالقدس مضيفا ان الشعب الفلسطيني سيصمد أمام قوات الاحتلال، مؤكدا أنه لن يتخلى عن غزة وسيقدم المطلوب منه كمواطن فلسطيني، ولم ينس كذلك الإشادة بفلسطينيي 48 كونهم جزءا أصيلا من الشعب الفلسطيني ولا يمكن نزع الهوية من قلوبهم وخاصة أن القدس مسألة حساسة بالنسبة لهم.

وشدد على أن نتنياهو يكرر تجربة دموية من أجل مقعده في رئاسة الحكومة ولا يعنيه إلا البقاء في منصبه، مشيرا إلى أن نتنياهو يبحث عن النصر المزيف لكن التجارب علمته أن الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة غير قابلين للانكسار.

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