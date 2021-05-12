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سينرجي تعلن عن جزء ثالث لمسلسل "الاختيار"
الأربعاء 12/مايو/2021 - 11:37 م
منار داود
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أعلن المنتج تامر مرسي،عن الاستعداد للجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" وذلك من خلال
حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،ومن المقرر تجسيد المؤامرات التي كانت ومازالت تحاك ضد مصر وكيف يتصدى لها الجهات الأمنية.
وكتب "مرسي" تعليقا قائلًا:"الي اللقاء في الاختيار 3، رمضان 2022 ".
مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.
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