سينرجي تعلن عن جزء ثالث لمسلسل "الاختيار"











أعلن المنتج تامر مرسي،عن الاستعداد للجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" وذلك من خلال

حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،ومن المقرر تجسيد المؤامرات التي كانت ومازالت تحاك ضد مصر وكيف يتصدى لها الجهات الأمنية.



وكتب "مرسي" تعليقا قائلًا:"الي اللقاء في الاختيار 3، رمضان 2022 ".



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.