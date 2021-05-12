الداخلية يواصل تدريباته لمواجهة الترسانة المرتقبة





يواصل فريق الداخلية بقيادة محمد يسري، استعداداته لمواجهة فريق الترسانة، المقرر لها الرابعة من عصر الإثنين المقبل، على ملعب الترسانة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ22 بالقسم الثاني .



وخاض فريق الداخلية العديد من الوديات خلال فترة التوقف الحالية حيث خسر من سيراميكا بهدفين نظيفين، وخسر من البنك الاهلي بهدف، وتعادل مع السكة الحديد بدون اهداف،ومع النجوم بهدف لكل منهما .



ويتبقى للداخلية 9 مباريات في مجموعة القاهرة مع كل من الترسانة وبتروجت والمريخ ومنتخب السويس وزد وطنطا وجمهورية شبين والزرقا وسرس الليان .



وحقق الداخلية 8 إنتصارات بالموسم الحالي، كما تعادل في 10 مباريات، وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وله 23 اهداف وإستقبل مرماه 19 هدف.



هدافي الداخلية:



- على حسين 4 أهداف

- رمضان ربيع 3 أهداف

- هدفين لكل من "مصطفى عز، إسماعيل بامبا، أحمد العندليب "

_ هدف لكل من " إسلام صلاح، مصطفى إبراهيم، أحمد العوضى، أحمد بحبح، حسام جلال، سمير فكرى ".



ويحتل فريق الداخلية المركز الثالث برصيد 34 نقطة في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني، قبل 9 جولات من ختام المسابقة .