Advertisements

الداخلية يواصل تدريباته لمواجهة الترسانة المرتقبة

الأربعاء 12/مايو/2021 - 11:40 م
بوابة الفجر
نورهان فضل
Advertisements


يواصل فريق الداخلية بقيادة محمد يسري، استعداداته لمواجهة فريق الترسانة، المقرر لها الرابعة من عصر الإثنين المقبل، على ملعب الترسانة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ22 بالقسم الثاني .

وخاض فريق الداخلية العديد من الوديات خلال فترة التوقف الحالية حيث خسر من سيراميكا بهدفين نظيفين، وخسر من البنك الاهلي بهدف، وتعادل مع السكة الحديد بدون اهداف،ومع النجوم بهدف لكل منهما .

ويتبقى للداخلية 9 مباريات في مجموعة القاهرة مع كل من الترسانة وبتروجت والمريخ ومنتخب السويس وزد وطنطا وجمهورية شبين والزرقا وسرس الليان .

وحقق الداخلية 8 إنتصارات بالموسم الحالي، كما تعادل في 10 مباريات، وتلقى الهزيمة في 3 مباريات، وله 23 اهداف وإستقبل مرماه 19 هدف.

هدافي الداخلية:

- على حسين 4 أهداف
- رمضان ربيع 3 أهداف
- هدفين لكل من "مصطفى عز، إسماعيل بامبا، أحمد العندليب "
_ هدف لكل من " إسلام صلاح، مصطفى إبراهيم، أحمد العوضى، أحمد بحبح، حسام جلال، سمير فكرى ".

ويحتل فريق الداخلية المركز الثالث برصيد 34 نقطة في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني، قبل 9 جولات من ختام المسابقة .

أخبار تهمك

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة يجدد عقد نجم الفريق بشرط جزائي 500 مليون يورو

منذ أقل من ساعتين

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ حوالي 22 ساعة

كومان يكشف عن مصيره مع برشلونة

منذ ساعة الا ربع

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على أسباب تراجع برشلونة

منذ ساعة و 11 دقيقة

توضيح عاجل من الأوقاف بشأن صلاة العيد

منذ ساعة

تصريح مفاجىء من زيدان.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و نصف

موسيماني يجهز مفاجأة لصن داونز في موقعة دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

موسيمانى يحسم مصير نجم الأهلي.. ويطلب رحيل هذا اللاعب

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:41 م

توضيح عاجل من الأوقاف بشأن صلاة العيد

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

09:43 م

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

09:30 ص

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

07:30 م

برشلونة يجدد عقد نجم الفريق بشرط جزائي 500 مليون يورو

10:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق