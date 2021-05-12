توضيح عاجل من الأوقاف بشأن صلاة العيد

قال الدكتور نوح العيسوي، وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد، إنهم وضعوا ضوابط محددة لصلاة العيد في المساجد الكبرى.



وأضاف "العيسوي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن صلاة العيد تقام في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة بنفس الضوابط، مؤكدًا أن صلاة العيد لن تصلى هذا العام في الساحات.



وأكد على عدم فتح دورات المياه، وعدم فتح أبواب الأضرحة للخروج من صلاة العيد بكل خير ويمن وبركات، وعدم اصطحاب الأطفال التي لا تميز وتشغل المصلين أثناء صلاة العيد، موضحًا أن أداء الخطبة لا تزيد عن 10 دقائق.

