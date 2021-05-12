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محافظ أسيوط يطمئن الأهالي: "أي شخص يشعر بأعراض المستشفيات جاهزة"

الأربعاء 12/مايو/2021 - 11:42 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تفاصيل استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر، مشيرا إلى أنه تم عقد عدة لقاءات مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتنسيق لاستقبال عيد الفطر.

وناشد "سعد"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء الأربعاء، المواطنين الالتزام بالاجراءات الاحترازية خلال فترة عيد الفطر من ارتداء الكممة وعدم التواجد في تجمعات، معقبا: "الوقاية خير من العلاج"، مضيفا: "لو أي مواطن شعر بأي أعراض.. غحنا جاهزين، والمستشفيات مستعدة لاستقبال الحالات".

وأشار إلى أنه تم تعقيم المساجد، حتى يدخل المصلي المسجد وهو مطمئن، حيث يوجد اكثر من 4200 مسجد سيقام بها صلاة عيد الفطر.

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