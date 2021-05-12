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منتخب السويس ينهي معسكر الإسكندرية استعدادا للمريخ البورسعيدي

الأربعاء 12/مايو/2021 - 11:54 م
بوابة الفجر
محمود ابو الليل
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يستعد الفريق الأول بنادى منتخب السويس بقيادة ايمن المزين، لم أجهزة نظيرة فريق المريخ البورسعيدي المقرر اقامتها الاثنين المقبل عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

خاض الفريق السويسي مؤخرا معسكرا في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن تجهيزات الفريق لعودة منافسات مجموعة " القاهرة و القناة" بالقسم الثاني .

وعاد منتخب السويس للتدريبات منتصف شهر أبريل الماضى بعد الاجازة اللى منحة الجهاز الفنى للاعبين بعد توقف المسابقه خلال شهر رمضان الكريم.

وخاض الفريق السويسي خلال المعسكر المغلق، 5 مواجهات حيث تعادل أمام أبو قير للاسمدة بدون أهداف، ثما الرجاء بنفس النتيجة، وتعادل مع فريق الحمام بهدف لكل منهما، والهزيمة من فريق دمنهور بهدف نظيف، والفوز على فريق كوم حماده بهدفين لهدف.

وجدير بالذكر أن منتخب السويس يلعب في المجموعة الثانية بدوري الممتاز ب، ويحتل الفريق المركز السادس برصيد 30 نقطة جمعهم من الفوز في 7 مباريات، والتعادل في 9، والخسارة في 5 مباريات بفارق 5 نقاط عن شقيقة الاصغر فريق بورتو السخنة صاحب الصدرة برصيد 35 نقطة.

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