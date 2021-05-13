Advertisements

تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

الخميس 13/مايو/2021 - 12:10 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements



يتصدر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة ،بفارق 4 نقاط عن غريمة التقليدي النادي الأهلي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 41 ، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين ، ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 34 نقطة رغم الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا برباعية في أخر مبارياته بالدوري العام.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كالآتي :

1- الزمالك  - 45 نقطة.

2- الأهلي  - 41 نقطة.

3- بيراميدز  - 34  نقطة.

4- المصري  - 33 نقطة.

5- سموحة  - 31 نقطة.

6- سيراميكا كليوباترا - 30 نقطة.

7- الاتحاد السكندري  – 30 نقطة.

8- غزل المحلة  - 30 نقطة.

9- إنبي - 28 نقطة.

10- مصر المقاصة  - 27 نقطة.

11- طلائع الجيش  - 26 نقطة.

12- الجونة  - 26 نقطة.

13- الإسماعيلي - - 23 نقطة.

14- المقاولون العرب  - 21 نقطة.

15 - أسوان - 21 نقطة.

16- البنك الأهلي  - 18 نقطة.

17- وادي دجلة - 16 نقطة.

18- الإنتاج الحربي  - 13 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ترتيب الدوري الزمالك الدوري المصري الاهلي

أخبار تهمك

توضيح عاجل من الأوقاف بشأن صلاة العيد

منذ ساعة

تعرف على أسباب تراجع برشلونة

منذ ساعة و 9 دقيقة

موسيماني يجهز مفاجأة لصن داونز في موقعة دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

موسيمانى يحسم مصير نجم الأهلي.. ويطلب رحيل هذا اللاعب

منذ 42 دقيقة

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

منذ حوالي 3 ساعات

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ حوالي 15 ساعة

تصريح مفاجىء من زيدان.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و نصف

الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يجدد عقد نجم الفريق بشرط جزائي 500 مليون يورو

منذ أقل من ساعتين

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

كومان يكشف عن مصيره مع برشلونة

منذ 43 دقيقة

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

تعرف على ترتيب الدوري المصري قبل مباريات الجولة المقبلة

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهات الجولة المقبلة

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم السبت

ترتيب جدول مسابقة الدوري المصري قبل مباريات الجولة القادمة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:41 م

توضيح عاجل من الأوقاف بشأن صلاة العيد

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

09:43 م

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

09:30 ص

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

07:30 م

برشلونة يجدد عقد نجم الفريق بشرط جزائي 500 مليون يورو

10:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق