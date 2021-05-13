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تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز
الخميس 13/مايو/2021 - 12:10 ص
محمد زويد
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يتصدر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة ،بفارق 4 نقاط عن غريمة التقليدي النادي الأهلي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 41 ، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين ، ويحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 34 نقطة رغم الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا برباعية في أخر مبارياته بالدوري العام.
وفيما يلي يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وجاء جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كالآتي :
1- الزمالك - 45 نقطة.
2- الأهلي - 41 نقطة.
3- بيراميدز - 34 نقطة.
4- المصري - 33 نقطة.
5- سموحة - 31 نقطة.
6- سيراميكا كليوباترا - 30 نقطة.
7- الاتحاد السكندري – 30 نقطة.
8- غزل المحلة - 30 نقطة.
9- إنبي - 28 نقطة.
10- مصر المقاصة - 27 نقطة.
11- طلائع الجيش - 26 نقطة.
12- الجونة - 26 نقطة.
13- الإسماعيلي - - 23 نقطة.
14- المقاولون العرب - 21 نقطة.
15 - أسوان - 21 نقطة.
16- البنك الأهلي - 18 نقطة.
17- وادي دجلة - 16 نقطة.
18- الإنتاج الحربي - 13 نقطة.
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