Advertisements

بتروجت يستأنف تدريباته بدون اجازة عيد الفطر

الخميس 13/مايو/2021 - 12:12 ص
بوابة الفجر
أميرة هاشم
Advertisements


يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة ربيع ياسين المدير الفني للفريق البترولي تدريباته بدون الحصول على أجازة العيد استعدادا لعودة دوري الدرجة الثانية لمجموعة القاهرة .
واستأنف الفريق تدريباته منتصف شهر إبريل ،وخاض العديد من المباريات الودية استعدادا لعودة الدوري مرة أخري حيث خاض بتروجت ثلاث وديات مع بورتو والاتصالات وبهتيم.

ويعود الفريق البترولي لمبارياته الرسمية من يوم الإثنين أمام نظيرة فريق إف سي مصر علي ملعبه عقب الإنتهاء من إجازة عيد الفطر .

الجدير بالذكر أن الفريق البترولي يلعب بالمجموعة الثانية بالقاهرة بدوري القسم الثاني ،وخاض الفريق 20مباراة ،وله 18،وعليه13، ويحتل المركز الثامن برصيد27نقطة .

أخبار تهمك

موسيماني يجهز مفاجأة لصن داونز في موقعة دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

توضيح عاجل من الأوقاف بشأن صلاة العيد

منذ ساعة

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على أسباب تراجع برشلونة

منذ ساعة و 11 دقيقة

برشلونة يجدد عقد نجم الفريق بشرط جزائي 500 مليون يورو

منذ أقل من ساعتين

كومان يكشف عن مصيره مع برشلونة

منذ ساعة الا ربع

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة عن الملء الثاني لسد النهضة: قد يحرك القشرة الأرضية (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

كارتيرون يطرد نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يكشف آخر تطورات فرجاني ساسي مع الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة نارية حول سبب المشاجرة بين عائلتي "الريس" و"المرغني"

منذ حوالي 22 ساعة

تصريح مفاجىء من زيدان.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و نصف

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

موسيمانى يحسم مصير نجم الأهلي.. ويطلب رحيل هذا اللاعب

منذ ساعة الا ربع
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:41 م

توضيح عاجل من الأوقاف بشأن صلاة العيد

عاجل - رد فعل مفاجىء من موسيماني بعد الهجوم على شيكابالا

09:43 م

بكلمات مؤثرة.. دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى والديها

09:30 ص

الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن عقوبة شيكابالا

07:30 م

برشلونة يجدد عقد نجم الفريق بشرط جزائي 500 مليون يورو

10:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق