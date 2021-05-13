بتروجت يستأنف تدريباته بدون اجازة عيد الفطر





يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بقيادة ربيع ياسين المدير الفني للفريق البترولي تدريباته بدون الحصول على أجازة العيد استعدادا لعودة دوري الدرجة الثانية لمجموعة القاهرة .

واستأنف الفريق تدريباته منتصف شهر إبريل ،وخاض العديد من المباريات الودية استعدادا لعودة الدوري مرة أخري حيث خاض بتروجت ثلاث وديات مع بورتو والاتصالات وبهتيم.



ويعود الفريق البترولي لمبارياته الرسمية من يوم الإثنين أمام نظيرة فريق إف سي مصر علي ملعبه عقب الإنتهاء من إجازة عيد الفطر .



الجدير بالذكر أن الفريق البترولي يلعب بالمجموعة الثانية بالقاهرة بدوري القسم الثاني ،وخاض الفريق 20مباراة ،وله 18،وعليه13، ويحتل المركز الثامن برصيد27نقطة .