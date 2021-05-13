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تعرف على موعد مباراة الإسماعيلي المقبلة في الدوري

الخميس 13/مايو/2021 - 12:48 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي نظيره أسوان يوم الجمعة المقبل الموافق 14 من الشهر الجاري ، ضمن منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.


ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على أرضية ملعب الإسماعيلية ، في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل الدراويش صاحب الأرض المركز الثالث عشر من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة ، بينما يحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي حتي الآن هو الفريق الوحيد في الدوري المصري الذي لم يتلقي اي هزيمة، تعادل منذ بداء الدوري الثاني من مسابقة الدوري العام.

وتذاع المباراة بين الفريقين عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري و جميع البطولات المحلية هذا الموسم.

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