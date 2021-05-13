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موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الكالتشيو الإيطالي

الخميس 13/مايو/2021 - 12:48 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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تترقب جماهير وعشاق الساحرة المستديرة في كل مكان وبالتحديد محبي الكرة الإيطالية “الكالتشيو” مواجهة نارية ضمن منافسات الجولة الـ 36 من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي يوفينتوس نظيره إنتر ميلان ضمن منافسات الجولة الـ 36 ، وقد حسم إنتر ميلان لقب الدوري الإيطالي للموسم الحالى ويسعي من خلال هذه المباراة تقديم أفضل عرض ، بينما يدخل السيدة العجوز اللقاء و يسعي لحصد مركز مؤهل إلي دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.


من المقرر أن تنطلق المباراة يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، وتقام مباراة السيدة العجوز و إنتر ميلان في الكالتشيو ، على ملعب سان سيرو معقل الانتر.

وتذاع المباراة بين الفريقين عبر قناة  «بي إن سبورتس hd3»، ويقوم بالتعليق عليها التونسي رؤوف خليف.

ويحتل إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 88 نقطة ، بينما يحتل يوفينتوس المركز الخامس برصيد 72 نقطة.

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