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بدرجات الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد حول طقس عيد الفطر

الخميس 13/مايو/2021 - 01:35 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 13 مايو 2021، والموافق أول أيام عيد الفطر، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت توقعات خبراء الهيئة كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.
- طقس حار على شمال الصعيد.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
بدرجات الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد حول طقس عيد الفطر
بدرجات الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد حول طقس عيد الفطر

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