عاجل| بعد قليل .. مصر تستقبل أكبر شحنة من لقاح أسترازينيكا

يستقبل مطار القاهرة الدولي، بعد قليل، أكبر شحنة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد بواقع 1.7 مليون جرعة.





ومن المقرر أن تخضع الشحنة للفحص والتحليل للتأكد من أمانها وفاعليتها، قبل توفيرها بمراكز التطعيم بجميع أنحاء الجمهورية.





وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت في وقت سابق، وصول عدد الحاصلين على لقاح كورونا لمليون شخص، فيما سيتم زيادة عدد مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا لتصل لنحو 500 مركز على مستوى الجمهورية خلال الفترة القليلة المقبلة مع وصول شحنات جديدة.



