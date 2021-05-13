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عاجل| بعد قليل .. مصر تستقبل أكبر شحنة من لقاح أسترازينيكا

الخميس 13/مايو/2021 - 12:30 ص
أسترازينكا
أسترازينكا
منى صموئيل
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يستقبل مطار القاهرة الدولي، بعد قليل، أكبر شحنة من لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد بواقع 1.7 مليون جرعة.

ومن المقرر أن تخضع الشحنة للفحص والتحليل للتأكد من أمانها وفاعليتها، قبل توفيرها بمراكز التطعيم بجميع أنحاء الجمهورية.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت في وقت سابق، وصول عدد الحاصلين على لقاح كورونا لمليون شخص، فيما سيتم زيادة عدد مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا لتصل لنحو 500 مركز على مستوى الجمهورية خلال الفترة القليلة المقبلة مع وصول شحنات جديدة.

ومن المقرر أن تصل دفعات جديدة من لقاح سينوفارم الصيني خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى جانب المواد الخام من لقاح سينوفاك الصيني والذي ستنتجه مصر بواقع 40 مليون جرعة خلال العام الأول من توقيع العقد مع الجانب الصيني.

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